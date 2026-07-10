В Дагестане открыли 15 участков дорог после сильных ливней

Дорожные службы возобновили движение на пятнадцати участках трасс Дагестана после сильных ливней, однако двадцать три села остаются без транспортного сообщения.

В Дагестане дорожные службы возобновили проезд на 15 участках региональных трасс, однако 23 села из изначально отрезанных 53 все еще остаются без сообщения. Об этом сообщает министерство транспорта республики.

По временным схемам автомобили пустили в Тляратинском районе, где ранее обвалы заблокировали подъезды к семи селам. Аналогичная ситуация сложилась в Чародинском районе, там удалось разблокировать пути к 18 из 22 поселений, однако Гилиб, Цемер, Мугурух и Ценеб по-прежнему изолированы.

Наиболее сложная обстановка фиксируется в Гунибском, Рутульском и Агульском районах, где дорожники устраняют последствия схода селей и камнепадов. В частности, проезд к селу Буршаг перекрыт из-за обрушения части каменного моста, эти пути планируют освободить к 17 июля.

В Гунибском муниципалитете ограничения действуют на двух отрезках трассы Гуниб — Кумух, где разрушены подъезды к мосту. Из-за этого отрезаны десять сел, проезд к которым намерены обеспечить до 22 июля. Подъездной путь к селу Обох собираются запустить по временной схеме 25 июля.

В Рутульском районе спецтехника расчищает трассу на Джиных, Кальял и Мухах, завершить работы предполагается к вечеру 15 июля. Дорогу к селу Дирбакмахи в Дахадаевском районе, заблокированную оползнем, дорожники обещают открыть 13 июля.

В Унцукульском районе проезд в районе Сагринского моста недоступен из-за аварийного сброса воды на Ирганайской ГЭС и размыва покрытия. Транспорт в Шамильский и Тляратинский районы пустили в объезд. Завершить ремонт этого участка планируют к 15 августа.