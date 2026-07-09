Армения получила терминалы спутниковой связи Starlink

Более 50 терминалов Starlink переданы Армении. Это позволит поддерживать интернет-соединение на случай чрезвычайных ситуаций.
Система американского миллиардера Илона Маска Starlink появилась в Армении: переданы 56 терминалов спутниковой связи. Об этом передают армянские СМИ.
Заявлено, что оборудование позволит обеспечить поддержание высокоскоростного интернет-соединения в случае чрезвычайной ситуации.
Отметим, что терминалы Starlink также могут использоваться в военных целях – через них осуществляется наводка беспилотников.
Starlink является проектом компании SpaceX. Система позволяет обеспечить интернет-связью через спутники даже самые отдаленные районы.