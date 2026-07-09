Вестник Кавказа

Армения получила терминалы спутниковой связи Starlink

Армения получила терминалы спутниковой связи Starlink
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 50 терминалов Starlink переданы Армении. Это позволит поддерживать интернет-соединение на случай чрезвычайных ситуаций.

Система американского миллиардера Илона Маска Starlink появилась в Армении: переданы 56 терминалов спутниковой связи. Об этом передают армянские СМИ. 

Заявлено, что оборудование позволит обеспечить поддержание высокоскоростного интернет-соединения в случае чрезвычайной ситуации. 

Отметим, что терминалы Starlink также могут использоваться в военных целях – через них осуществляется наводка беспилотников. 

Starlink является проектом компании SpaceX. Система позволяет обеспечить интернет-связью через спутники даже самые отдаленные районы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
600 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.