В Турции выступили за конструктивные переговоры с РФ по С-400

В МИД Турции отметили важность переговоров с Россией по вопросу С-400. Анкара рассматривает различные сценарии решения вопроса с ракетными системами.

Анкара признает важность проведения конструктивных переговоров с Россией по ситуации с системами ПВО С-400. Так в МИД Турции прокомментировали информацию о планах Анкары передать ракеты третьей стране.

"Необходимо вести конструктивные переговоры с Россией (по вопросу ЗРК С-400 - ред.)"

— глава МИД Турции Хакан Фидан

По словам главы турецкого дипведомства, власти страны ведут диалог по этому вопросу и прорабатывают различные сценарии. При этом Фидан не назвал страны, которые могут участвовать в процессе.

Глава МИД Турции также подчеркнул необходимость привлечения Москвы к переговорам, так как без согласия российской стороны решить вопрос с вооружениями не представляется возможным.