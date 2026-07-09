Вестник Кавказа

В Турции выступили за конструктивные переговоры с РФ по С-400

В Турции выступили за конструктивные переговоры с РФ по С-400
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Турции отметили важность переговоров с Россией по вопросу С-400. Анкара рассматривает различные сценарии решения вопроса с ракетными системами.

Анкара признает важность проведения конструктивных переговоров с Россией по ситуации с системами ПВО С-400. Так в МИД Турции прокомментировали информацию о планах Анкары передать ракеты третьей стране. 

"Необходимо вести конструктивные переговоры с Россией (по вопросу ЗРК С-400 - ред.)"

— глава МИД Турции Хакан Фидан

По словам главы турецкого дипведомства, власти страны ведут диалог по этому вопросу и прорабатывают различные сценарии. При этом Фидан не назвал страны, которые могут участвовать в процессе. 

Глава МИД Турции также подчеркнул необходимость привлечения Москвы к переговорам, так как без согласия российской стороны решить вопрос с вооружениями не представляется возможным.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
605 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.