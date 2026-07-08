Иностранцам нет места в Ормузе – ВМС КСИР

В ВМС КСИР сообщили, что не потерпят вмешательства других стран в ситуацию в Ормузском проливе. Военные отметили, что подобные попытки приведут к нарушению возобновления работы этого водного пути.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР) Ирана опубликовали очередное заявление по ситуации вокруг Ормузского пролива.

Военные указали на то, что иностранцам нет места на этой земле и в Ормузе.

В заявлении подчеркивается, что любое вмешательство Соединенных Штатов в судоходные маршруты нарушит постепенное возобновление работы этого водного пути.

В ВМС КСИР акцентировали внимание на том, что благодаря их действиям движение судов через пролив уже восстановлено примерно до 50% от довоенного уровня. Уточняется, что они также увеличивают пропускную способность для судов, которые получили разрешение на использование маршрутов, установленных Ираном.

Военные добавили, что любая попытка США определить судоходные маршруты спровоцирует сокрушительный ответ и поставит под угрозу интересы всех стран, которые пользуются этой водной артерией.