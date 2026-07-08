В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в регионе Ближнего Востока

Пресс-секретарь президента РФ заявил о том, что Москва обеспокоена в связи со значительным осложнением ситуации вокруг Ирана.

Российская сторона отметила значительное осложнение ситуации вокруг Ирана, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

При этом он подчеркнул, что РФ считает необходимым возвращение воюющих сторон к переговорному процессу.

"Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана"

– Дмитрий Песков

Также представитель Кремля выразил надежду на то, что после этого США смогут вернуться к вопросу украинского урегулирования.