Экспорт дизельного топлива запретили из России

Российские власти приняли решение о запрете экспорта дизельного топлива. Цель – стабилизация внутреннего рынка.

Запрет на экспорт дизельного топлива введен в России, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

"Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива"

– Александр Новак

Заместитель председателя правительства подчеркнул, что данная мера позволит нарастить поставки на внутренний рынок.

Напомним, что ранее сегодня Кабмин РФ заявил о временном запрете экспорта дизеля на производителей этого топлива, за исключением поставок по межправсоглашениям. Ранее в стране существовал запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Соответственно, теперь он распространяется на всех участников рынка.