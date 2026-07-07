Экспорт дизельного топлива запретили из России

Российские власти приняли решение о запрете экспорта дизельного топлива. Цель – стабилизация внутреннего рынка.
Запрет на экспорт дизельного топлива введен в России, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.
"Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива"
– Александр Новак
Заместитель председателя правительства подчеркнул, что данная мера позволит нарастить поставки на внутренний рынок.
Напомним, что ранее сегодня Кабмин РФ заявил о временном запрете экспорта дизеля на производителей этого топлива, за исключением поставок по межправсоглашениям. Ранее в стране существовал запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Соответственно, теперь он распространяется на всех участников рынка.