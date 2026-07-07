Вестник Кавказа

Экспорт дизельного топлива запретили из России

Бензовоз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские власти приняли решение о запрете экспорта дизельного топлива. Цель – стабилизация внутреннего рынка.

Запрет на экспорт дизельного топлива введен в России, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

"Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива"

– Александр Новак

Заместитель председателя правительства подчеркнул, что данная мера позволит нарастить поставки на внутренний рынок.

Напомним, что ранее сегодня Кабмин РФ заявил о временном запрете экспорта дизеля на производителей этого топлива, за исключением поставок по межправсоглашениям. Ранее в стране существовал запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Соответственно, теперь он распространяется на всех участников рынка.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
855 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.