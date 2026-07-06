Круговой ж/д маршрут через Казахстан связал Россию и КНР

Через Казахстан начали курсировать товарные составы, которые доставляют грузы в Россию и КНР.
Грузовой железнодорожный маршрут через территорию Казахстана запущен АО KTZ Express.
По информации казахстанских железных дорог, поезда будут идти по маршруту 20 дней. В Казахстане поезда получат необходимое техническое сопровождение.
Сообщается, что товарные составы направляются из КНР в Подмосковье. Далее поезда достигают северной части Казахстана, где они принимают зерно, которое затем доставляют в Китай.
За последние три месяца отправлено 13 таких поездов.