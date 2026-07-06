Вестник Кавказа

Круговой ж/д маршрут через Казахстан связал Россию и КНР

Круговой ж/д маршрут через Казахстан связал Россию и КНР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через Казахстан начали курсировать товарные составы, которые доставляют грузы в Россию и КНР.

Грузовой железнодорожный маршрут через территорию Казахстана запущен АО KTZ Express. 

По информации казахстанских железных дорог, поезда будут идти по маршруту 20 дней. В Казахстане поезда получат необходимое техническое сопровождение. 

Сообщается, что товарные составы направляются из КНР в Подмосковье. Далее поезда достигают северной части Казахстана, где они принимают зерно, которое затем доставляют в Китай. 

За последние три месяца отправлено 13 таких поездов.

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