Все отельеры Северной Осетии "вышли из тени"

Предприниматели, владеющие отелями, гостиницами и гостевыми домами в Северной Осетии, полностью легализовали свой бизнес, рассказали в Минэкономразвития республики.
"Созданный в прошлом году отдел контрольно-надзорной деятельности министерства добился 100% регистрации отельеров"
– МЭР Северной Осетии
В ведомстве заверили, что процесс проводится и в текущем году. Кроме того, принимаются меры, чтобы обнаружить гидов-нелегалов: для этого устраиваются специальные рейды, передает ТАСС.
В министерстве уточнили, что в России действует федеральный закон, согласно которому все средства размещения вносятся в реестр путем регистрации на "Госуслугах" и получения идентификационного номера, без которого они не смогут публиковать объявления.