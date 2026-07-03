Все отельеры Северной Осетии "вышли из тени"

Владельцы гостиниц и гостевых домов в Северной Осетии на 100% легализовали свой бизнес. Аналогичная работа ведется в отношении нелегальных гидов.

Предприниматели, владеющие отелями, гостиницами и гостевыми домами в Северной Осетии, полностью легализовали свой бизнес, рассказали в Минэкономразвития республики.

"Созданный в прошлом году отдел контрольно-надзорной деятельности министерства добился 100% регистрации отельеров"

– МЭР Северной Осетии

В ведомстве заверили, что процесс проводится и в текущем году. Кроме того, принимаются меры, чтобы обнаружить гидов-нелегалов: для этого устраиваются специальные рейды, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что в России действует федеральный закон, согласно которому все средства размещения вносятся в реестр путем регистрации на "Госуслугах" и получения идентификационного номера, без которого они не смогут публиковать объявления.