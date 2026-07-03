ЧМ-2026: Англия вышла в 1/4 финала

Сборная Англии обыграла Мексику, встреча завершилась со счетом 3:2. Англичане вышла в 1/4 финала, их ждет встреча со сборной Норвегии.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Мексики прошел на стадионе "Ацтека" в Мехико, победителями стали англичане, 3:2.

Полузащитник Джуд Беллингем отправил мяч в ворота соперников на 36-й, а затем на 38-й минуте. На 60-й минуте нападающий Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар.

Мексиканцы выполнили два гола: на 42-й минуте Хулиан Киньонес, на 69-й минуте – Рауль Хименес, он провел пенальти.

Таким образом, победа вывела сборную Англии в четвертьфинал, где команда встретится со сборной Норвегии.