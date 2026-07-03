Вестник Кавказа

Лихачев: Росатом – мировой лидер в сфере развития малых АЭС

Лихачев: Росатом – мировой лидер в сфере развития малых АЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава корпорации Росатом заявил о том, что Россия остается мировым лидером в области малых АЭС и сейчас расширяет линейку своей продукции.

Компания "Росатом" возглавит настоящее время зарекомендовала себя лидер в области малых АЭС, такое заявление сделал директор корпорации Алексей Лихачев.

Об этом он сказал в статье, опубликованной в издании "Страна Росатом".

Также он отметил, что Россия активно работает над расширением сотрудничества в этой сфере и увеличивает объемы продукции.

"Оставаясь мировыми лидерами в области малых АЭС, мы не сидим сложа руки. И активизация американцев лишь подстегивает нас в том числе расширять линейку нашей продукции. Сегодня мы вплотную занимаемся сразу несколькими разработками"

— Алексей Лихачев

По его словам, самый успешный проект в этой области – плавучие АЭС и семейство реакторов РИТМ для них.

"В июне мы приступили к сооружению наземной АЭС в Узбекистане, в составе которой будут в том числе два малых энергоблока. Реакторы для них уже производятся. И все это - не экспериментальные стенды, а серийное коммерческое решение"

– Алексей Лихачев

В настоящее время 11 реакторных установок для малых АЭС в различной стадии изготовления уже существуют у Росатома, рассказал он.

При этом Лихачев подчеркнул, что активное развитие данной области в США доказывает верность движения Росатома.

По словам главы корпорации, "прогнозы по ускоренному развитию атомной энергетики в мире - это не пустые гипотезы, а реальный процесс, разворачивающийся на наших глазах".

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