Иностранцы стали реже ездить в Анталию

Около 9% иностранных туристов в первом полугодии 2026 года потеряла турецкая Анталия. Всего курорт с января по июнь посетили 5,57 млн гостей из других стран.

Турецкий курорт Анталия принял в первые шесть месяцев 2026 года 5,57 млн иностранных гостей, что на 9% меньше, чем годом ранее, пишут турецкие СМИ со ссылкой на источники.

Согласно данным аэропорта Анталии, самым загруженным месяцем за эти полгода стал июнь – через воздушную гавань на курорт прибыли 2,61 млн иностранных пассажира.

Общее количество иностранных авиапассажиров, прибывших в Анталью в первом полугодии, снизилось по сравнению с прошлым годом – с января по июнь 2025 года здесь побывали 6,13 млн туристов.

Сообщается, что самыми частыми гостями Анталии по-прежнему остаются россияне – 1,2 млн от общего числа иностранных туристов. В топ-3 также вошли туристы из Германии и Великобритании – 1,1 млн и 575 тыс человек соответственно.

Важными рынками стали также Нидерланды, Польша, Украина и Казахстан, добавили в аэропорту Анталии.

Однако, ожидается, что турпоток значительно увеличится в июле, августе и сентябре, когда бронирования обычно наиболее активны.

Всего власти региона стремятся достичь к концу 2026 года целевого показателя около 18 млн иностранных туристов.