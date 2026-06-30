Вестник Кавказа

Соглашение о взаимном уважении оформили Сирия и Ливан

Флаг Ливана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Сирии в ходе поездки в Ливан провел встречу с премьером этой страны. Стороны оформили документ о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

Сирия и Ливан заключили соглашение о взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела друг друга.

Церемония подписания состоялась в Бейруте, передает Al Jazeera.

Свои подписи под документом поставили глава МИД САР Асаад аш-Шейбани и премьер-министр Ливана Наваф Салам.

Соглашение определяет принципы взаимодействия, включая уважение суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности обоих государств. Кроме того, документом закрепляется равноправие сторон и принцип невмешательства во внутренние дела друг друга.

Ранее сообщалось, что глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани прибыл с визитом в Ливан.

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