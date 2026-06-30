Церемония прощания с Хаменеи началась в Иране

Сегодня в Иране стартуют мероприятия, связанные с гибелью Али Хаменеи. В пятницу проститься с бывшим верховным лидером Ирана смогут высокопоставленные иностранные гости.

В Иране 3 июля ожидают представителей сотни государств для участия в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи.

Церемония прощания началась с молитвы в Тегеране в мавзолее Хомейни. К гробу с телом покойного духовного лидера Исламской Республики по очереди подходят иранские политики, религиозные деятели, иностранные гости.

В районе проведения мероприятия усилены меры безопасности.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщал ранее, что церемония прощания для высокопоставленных иностранных гостей начнется 3 июля примерно в 14:00 по местному времени (13:30 мск).

На церемонию были приглашены представители многих стран, но не тех, которые "заняли неподобающую позицию в отношении военной агрессии США и Израиля против иранского народа", отметил Багаи.

Участвовать в прощании с Хаменеи будет от России заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, от Азербайджана – председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, премьер-министр Нахчывана Джаббар Мусаев. Турция на мероприятии будет представлена вице-президентом Джевдетом Йылмазом, Армения – премьер-министром Николом Пашиняном.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Церемония прощания откладывалась несколько раз.

Напомним, 3 июля в Тегеране с аятоллой простятся официальные гости из других государств, с 4 по 5 июля тело Хаменеи будет представлено в мечети в Мосалле Тегерана, в эти дни проститься с бывшим верховным лидером страны сможет любой желающий. На 6 июля запланировано траурное шествие по основным улицам Тегерана и транспортировка тела в город Кум, где 7 июля пройдут траурные церемонии. Затем тело Хаменеи перевезут в Ирак, чтобы проститься с аятоллой могли мусульмане-шииты в Наджафе и Кербелле. После этого Али Хаменеи будет погребен в его родном городе Мешхед 9 июля.