В похоронах Али Хаменеи примут участие 67 тыс военных и добровольцев

В церемонии прощания и похоронах Верховного лидера Ирана Али Хаменеи будут участвовать 67 тыс военнослужащих и добровольцев.

Церемония прощания с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи и его похороны пройдут в сопровождении 67 тыс военнослужащих и добровольцев. Такие данные содержатся в заявлении Иранского общества Красного Полумесяца.

В сообщении уточняется, что из общего числа сопровождающих 37 тысяч человек – работники гуманитарных служб и добровольцы. Остальные 30 тыс будущих участников церемонии – военнослужащие.

Для военных и добровольцев, которые будут участвовать в похоронах, подготовлены более двух миллионов пунктов временного размещения. Они находятся более чем в десяти провинциях.