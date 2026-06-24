Пашинян прилетит на похороны Хаменеи

Армянский премьер-министр Никол Пашинян примет участие в церемонии прощания с покойным Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, которая состоится в Тегеране в начале июля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Тегеран для участия в церемонии прощания Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщает информационное агентство İSNA

Уточняется, что информацией об этом поделился представитель армян в парламенте ИРИ Ара Шахвердян.

Он отметил, что армянский премьер поучаствует в траурных церемониях по случаю прощания с аятоллой.

Ранее заместитель министра внутренних дел Ирана Али Акбар Пурджамшидиян сообщил, что главы более 30 стран выразили готовность принять участие в похоронах Али Хаменеи.

Также, религиозные лидеры, представители различных конфессий и ученые из более чем 90 стран заявили о готовности принять участие в церемонии.

Напомним, в предстоящую пятницу в иранской столице состоится официальная церемония прощания с участием глав государств, официальных лиц, а также представителей религий и конфессий из разных государств мира.