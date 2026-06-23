Пезешкиан позвал Моди на похороны Хаменеи

Похороны Али Хаменеи состоятся в начале следующего месяца. Бывший Верховный лидер Ирана был убит в ходе американо-израильских ударов в конце февраля - начале марта.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить государственные похороны Верховного лидера Али Хаменеи. Об этом пишут иранские средства массовой информации.
Похороны Али Хаменеи должны пройти с 4 по 9 июля.
Церемонии начнутся с прощания в соборной мечети Хомейни в Тегеране. Далее в Тегеране, Куме и Мешхеде пройдут траурные шествия.
Напомним, 28 февраля СЩА и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносили удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики, в том числе ее Верховный лидер Али Хаменеи.