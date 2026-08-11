Бейрут осудил удары по военным объектам на юге Ливана

Власти Ливана сообщили о критической угрозе стабильности из-за атак Армии обороны Израиля на объекты группировки "Хезболлах" в южных регионах государства.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что атаки Армии обороны Израиля на инфраструктуру радикальной группировки "Хезболлах" на юге страны представляют серьезную опасность для ливанских граждан. Об этом сообщает портал Ynet.

Политик отметил, что утренняя эскалация напрямую подрывает текущие усилия по укреплению стабильности в регионе.

"Ответственность за устранение любых военных объектов, если таковые имеются на территории Ливана, несет исключительно ливанское государство через ливанскую армию и его законные институты"

- Наваф Салам

Напомним, ранее появились данные о серии атак на южные ливанские районы. Спустя время военное командование Израиля выступило с официальным подтверждением проведения этих ударов.