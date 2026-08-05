Вестник Кавказа

В странах Центральной Азии произошло масштабное отключение электричества

Освещенный дом на макете Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В странах Центральной Азии произошло масштабное отключение электричества. Перебои со светом наблюдаются в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане.

Сразу в нескольких странах Центральной Азии сегодня случился масштабный сбой в системе электроснабжения, сообщили в Минэнерго Казахстана. 

"14 августа 2026 года в энергетической системе произошло резкое увеличение мощности, вызванное резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. В результате сработала противоаварийная автоматика, что привело к отключению потребителей в некоторых регионах"

– Минэнерго 

По данным ведомства, проблемы с подачей электричества наблюдаются в Алматы (Казахстан). Также без света осталась Сурхандарьинская область Узбекистана. Электричества лишилась столица Кыргызстана. Кроме того, перебои наблюдаются в Душанбе, Кулябе, Худжанде и других регионах Таджикистана. 

Сообщается, что специалисты восстанавливают подачу электричества, однако точные сроки завершения работ не называются.

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