Лавров не верит в членство Турции в ЕС

Глава российского МИД сомневается, что Турция войдет в состав ЕС. Республика стала официальным кандидатом на вступление в ЕС более четверти века назад.

Турция в глубине души понимает, что она никогда не станет членом Евросоюза. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Турция хочет быть и членом НАТО как крупнейшая армия блока, и иметь отношения с Евросоюзом, хотя в глубине души она понимает, что ее никогда не примут в ЕС"

– российский министр

Турция стала официальным кандидатом на вступление в Евросоюз в 1999 году. Переговоры о вхождении республики в состав ЕС начались в 2005 году, а в 2018 году они были заморожены по решению Совета ЕС.