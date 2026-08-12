США пытаются лишить Иран права на мирный атом – посол

Посол Ирана заявил о том, что США хотят отобрать у Исламской Республики право на использование мирного атома и действуют варварски.

Соединенные Штаты и Израиль предпринимают попытки отнять у Ирана его неотъемлемое право на мирный атом, сообщил посол ИРИ в Таиланде Насреддин Хейдари.

"Вся горечь этой ситуации заключается в том, что две ядерные державы - одна из которых запятнана историей применения атомной бомбы для массовых убийств, а вторая, обладая огромными ядерными арсеналами, не является участником ни одного договора о разоружении, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), - пытаются незаконными и варварскими методами лишить суверенное государство его неотъемлемого права на мирное использование ядерной энергии"

– Насреддин Хейдари

По словам дипломата, Исламская Республика никогда не стремилась к созданию оружия массового уничтожения, включая ядерное.

"В официальных документах МАГАТЭ нет никаких свидетельств о каких-либо отклонениях в ядерной деятельности Ирана. Более 15 докладов агентства Совету управляющих касательно отсутствия отклонений в мирной ядерной программе Ирана говорят сами за себя"

– Насреддин Хейдари

Он напомнил, что Иран является участником ДНЯО и имеет право на мирное использование ядерной энергии, включая обогащение урана в мирных целях. Попытки лишить республику этого права противоречат принципам Договора, указал Хейдари, пишет ТАСС.