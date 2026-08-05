Шахбаз Шариф посетит Астану с государственным визитом

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф совершит государственный визит в Астану. Об этом сообщает Акорда со ссылкой на поздравительную телеграмму президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня независимости Пакистана.
В послании отмечаются значительные достижения страны на пути устойчивого развития и подтверждается приверженность углублению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки.
"Предстоящий государственный визит придаст новый импульс взаимодействию между двумя странами"
- Касым-Жомарт Токаев
В завершение поздравительной телеграммы Касым-Жомарт Токаев адресовал президенту Пакистана Асифу Али Зардари и Шахбазу Шарифу пожелания успехов на государственном посту, передав пакистанскому народу слова о благополучии и процветании.