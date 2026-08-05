Вестник Кавказа

Шахбаз Шариф посетит Астану с государственным визитом

Шахбаз Шариф посетит Астану с государственным визитом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф посетит с государственным визитом столицу Казахстана для обсуждения вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф совершит государственный визит в Астану. Об этом сообщает Акорда со ссылкой на поздравительную телеграмму президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня независимости Пакистана.

В послании отмечаются значительные достижения страны на пути устойчивого развития и подтверждается приверженность углублению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки.

"Предстоящий государственный визит придаст новый импульс взаимодействию между двумя странами"

- Касым-Жомарт Токаев

​В завершение поздравительной телеграммы Касым-Жомарт Токаев адресовал президенту Пакистана Асифу Али Зардари и Шахбазу Шарифу пожелания успехов на государственном посту, передав пакистанскому народу слова о благополучии и процветании.

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