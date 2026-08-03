Премьер Пакистана Шахбаз Шариф посетит Россию осенью, заявили в диппредставительстве страны. Мартовский визит политика был отложен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф совершит визит в РФ осенью, информирует глава дипмиссии страны в Москве Файсал Нияз Тирмизи. Визит госдеятеля должен был состояться в марте, однако был отложен.

"Сейчас мы прорабатываем сроки, предположительно, визит состоится в последнем квартале этого года, то есть, вероятнее всего, осенью. Мы уже близки к тому, чтобы окончательно согласовать даты, и находимся в контакте"

– Файсал Нияз Тирмизи

По информации посла, Москва и Исламабад намерены оформить 8-10 соглашений, в том числе дорожную карту в сфере экономики. Также планируется проработать вопросы развития контактов в социальной и медийной сферах.

Тирмизи отметил, что мартовский визит Шарифа сорвался из-за эскалации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.