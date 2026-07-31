Вестник Кавказа

Квалификация Лиги чемпионов: "Арарат-Армения" одержал волевую победу над "Целе"

Квалификация Лиги чемпионов: "Арарат-Армения" одержал волевую победу над "Целе"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Арарат-Армения" победил "Целе" в квалификации Лиги чемпионов, уступая по ходу встречи со счетом 0:1. Ответная игра пройдет в Словении через неделю.

Футбольный клуб "Арарат-Армения" обыграл в Ереване словенский "Целе" в первом матче 3-го квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27.

Счет на 22-й минуте открыла словенская команда – с пенальти отличился полузащитник Свит Сешлар. На 38-й минуте нападающий хозяев Артур Серобян восстановил равновесие. А на 70-й минуте нападающий Карлос Энрике Франса забил второй гол в ворота "Целе", принеся своей команде победу – 2:1 в пользу "Арарат-Армении".

Ответный матч состоится в Словении 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 (мск).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
975 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.