Квалификация Лиги чемпионов: "Арарат-Армения" одержал волевую победу над "Целе"

ФК "Арарат-Армения" победил "Целе" в квалификации Лиги чемпионов, уступая по ходу встречи со счетом 0:1. Ответная игра пройдет в Словении через неделю.
Футбольный клуб "Арарат-Армения" обыграл в Ереване словенский "Целе" в первом матче 3-го квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27.
Счет на 22-й минуте открыла словенская команда – с пенальти отличился полузащитник Свит Сешлар. На 38-й минуте нападающий хозяев Артур Серобян восстановил равновесие. А на 70-й минуте нападающий Карлос Энрике Франса забил второй гол в ворота "Целе", принеся своей команде победу – 2:1 в пользу "Арарат-Армении".
Ответный матч состоится в Словении 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 (мск).