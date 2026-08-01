Ирак и Турция договорились об экспорте нефти в обход Ормуза

Власти Турции и Ирака заключили годовое соглашение о транспортировке минимум 750 тыс баррелей нефти в сутки по трубопроводу "Киркук - Джейхан".

Турция и Ирак подписали договор о прокачке минимум 750 тыс баррелей нефти в сутки по магистрали "Киркук - Джейхан". Об этом сообщила канцелярия иракского премьер-министра Али аз-Зейди.

Глава правительства пояснил, что профильные компании уже приступают к реализации контракта. Параллельно страны подготовят масштабное соглашение о партнерстве в нефтяном, энергетическом и водном секторах для развития и поддержки стабильности в регионе.

Непосредственными сторонами годового договора выступили турецкий оператор Botas и иракская государственная компания SOMO. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар подчеркнул, что стратегическая значимость маршрута резко возросла из-за кризиса в Ормузском проливе, где оказалось заблокировано 20 млн баррелей сырья в сутки.

Отметим, что запущенная в 1970-х годах 965-километровая магистраль максимальной мощностью 1,6 млн баррелей в сутки сейчас стала фактически единственным экспортным каналом для иракской нефти.