Хегсет анонсировал невиданные удары по Ирану

Пит Хегсет заявил о готовности США к невиданным со времен Второй Мировой войны ударам по Ирану.

Министр война Пит Хегсет заявил о готовности США к масштабным ударам с воздуха по Ирану, которые будут самыми мощными со времен Второй мировой войны. По словам Хегсета, боеприпасы для этого уже подготовлены.

"Военное ведомство [США] было готово и остается готовым [к ударам] на уровне, невиданном со времен Второй мировой войны. [Оружие] заряжено и готово к применению"

– Пит Хегсет

Глава Пентагона, однако, не пояснил, что подразумевает под налетами, похожими на бомбардировки в годы Второй Мировой войны.

Напомним, что американская авиация сбросила атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Кроме того, американские тяжелые бомбардировщики отметились масштабными налетами на немецкие города в годы Второй Мировой войны, В частности, в 1943 году был буквально стерт с лица земли город Гамбург в ходе налета авиации Великобритании и США. В образовавшемся огненном смерче погибло 45 тыс человек.