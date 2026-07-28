Бочоришвили: Грузия видит возможности в развитии Среднего коридора и связей с ЦА

Тбилиси стремится развивать отношения со многими партнерами, сотрудничество со странами Центральной Азии и развитие Среднего коридора открывает возможности для развития торгово-экономических связей.

Грузия развивает отношения со странами Центральной Азии, это сотрудничество открывает новые возможности, заявила заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в эфире программы Daily Chronicle.

По словам главы грузинского МИД, в основе расширения сотрудничества Тбилиси со странами ЦА лежат взаимные интересы, такое сотрудничество открывает возможности для развития торгово-экономических связей и региональной взаимосвязанности.

Министр подчеркнула, что развитие отношений с государствами Центральной Азии не значит, что Грузия выбирает одного партнера в ущерб другим. По ее мнению, сосредоточение только на одном партнере с учетом текущей геополитики стало бы большой ошибкой для Грузии.

"Стратегические цели страны требуют развития партнерства во всех направлениях, где у нас есть интересы"

– Мака Бочоришвили

Она отметила, что географическое положение Грузии и растущая роль Среднего коридора ( (Транскаспийский международный транспортный маршрут или ТМТМ) открывают возможности для международного экономического сотрудничества, укрепляя позиции Грузии как регионального транспортно-логистического центра.

"Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, насколько важную роль Грузия играет для различных регионов. В сложной геополитической ситуации вокруг нас развитие Среднего коридора и укрепление связей между партнерами имеют особое значение"

– Мака Бочоришвили