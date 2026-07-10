Грузия в 9 раз увеличила поставки замороженной форели в РФ

Импорт замороженной грузинской форели в РФ в июне 2026 года вырос в 9 раз и достиг рекордных $1,6 млн на фоне ограничений Россельхознадзора на ввоз из Армении.

Поставки замороженной форели из Грузии в Россию в июне 2026 года достигли исторического максимума в $1,6 млн. Об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

В годовом выражении объем закупок вырос в 9 раз с $184 тыс за аналогичный период прошлого года. В июне российская сторона стала единственным покупателем грузинской форели.

За первое полугодие 2026 года экспорт составил $1,6 млн, что соответствует примерно 240 т и превышает показатели за весь 2025 год. Поставки возобновились после перерыва в январе.

Отметим, одним из ключевых факторов роста поставок стало введение Россельхознадзором ограничений на импорт рыбы из Армении с 2 июня 2026 года.

Ранее армянская продукция занимала от 7% до 12% российского рынка импортной форели. В настоящее время главными экспортерами форели в Россию остаются Турция с долей около 79%, а также Китай и Иран.