Путину предложили кандидатов на должности глав Дагестана, Северной Осетии и КЧР

Партия "Единая Россия" представила президенту РФ Владимиру Путину трех кандидатов на должности глав трех республик СКФО – Северной Осетии, Дагестана и Карачаево-Черкесии. Кандидаты предложены на основании решения генерального совета партии.
"Кандидатуры согласовал генеральный совет партии. Согласно его решению, "Единая Россия" предложила президенту кандидатуру Федора Щукина на должность главы Дагестана, Рашида Темрезова - на должность главы Карачаево-Черкесии, а также Сергея Меняйло - на должность главы Северной Осетии"
– пресс-служба партии
Сообщается, что "Единая Россия" проконсультировалась с другими политическими организациями по вопросу кандидатур, получив одобрений партий.
Представленные кандидаты имеют разный опыт работы на должности главы региона. Рашид Темрезов руководит КЧР с 2011 года, Сергей Меняйло занимает пост главы Северной Осетии чуть менее пяти лет, а Федор Щукин стал врио главы Дагестана в этом году.