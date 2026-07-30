Вестник Кавказа

Путину предложили кандидатов на должности глав Дагестана, Северной Осетии и КЧР

Путину предложили кандидатов на должности глав Дагестана, Северной Осетии и КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимиру Путину предложили кандидатов на должности глав трех республик СКФО. Предложение выдвинула партия "Единая Россия".

Партия "Единая Россия" представила президенту РФ Владимиру Путину трех кандидатов на должности глав трех республик СКФО –  Северной Осетии, Дагестана и Карачаево-Черкесии. Кандидаты предложены на основании решения генерального совета партии. 

"Кандидатуры согласовал генеральный совет партии. Согласно его решению, "Единая Россия" предложила президенту кандидатуру Федора Щукина на должность главы Дагестана, Рашида Темрезова - на должность главы Карачаево-Черкесии, а также Сергея Меняйло - на должность главы Северной Осетии"

– пресс-служба партии 

Сообщается, что "Единая Россия" проконсультировалась с другими политическими организациями по вопросу кандидатур, получив одобрений партий. 

Представленные кандидаты имеют разный опыт работы на должности главы региона. Рашид Темрезов руководит КЧР с 2011 года, Сергей Меняйло занимает пост главы Северной Осетии чуть менее пяти лет, а Федор Щукин стал врио главы Дагестана в этом году.

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