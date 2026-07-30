Первый саммит "Центральная Азия - Азербайджан" примет Туркменистан

На встрече лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана в Чолпон-Ате было объявлено где и когда состоится первый саммит "Центральная Азия - Азербайджан".

Первый саммит в формате "Центральная Азия – Азербайджан" состоится 8 октября в Туркменистане, заявление об этом сделал сегодня в рамках неформальной консультативной встрече глав государств стран Центральной Азии и Азербайджана президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

"Мы подготовили и разослали государствам-участникам проект повестки, который включает пять ключевых направлений. Это обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам мира, стабильности и безопасности, укрепление политико-дипломатического взаимодействия стран Центральной Азии и Азербайджана, развитие сотрудничества в сфере энергетики и устойчивых транспортно-логистических коридоров"

– Сердар Бердымухамедов

Также на саммите будут обсуждаться совместные меры по охране окружающей среды и адаптации к изменению климата, рациональному использованию водных ресурсов, координация усилий по восстановлению Аральского моря, развитие культурных, образовательных и научных связей, расширение студенческих и молодежных обменов.

Отметим, сегодня в Чолпон-Ате в Кыргызстане проходит встреча лидеров ЦА и Азербайджана, в которой президент Азербайджана впервые участвует в качестве полноправного члена этого формата.