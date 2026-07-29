Первый газовоз из Катара прошел Ормузский пролив – СМИ

Катар отправил первую за три недели партию сжиженного природного газа через Ормузский пролив в Пакистан, газовоз Al Areesh компании Seapeak LLC с СПГ прошел через него с включенным транспондером.

Первый за три недели танкер-газовоз Al Areesh компании Seapeak LLC вывез из Катара через Ормузский пролив партию сжиженного природного газа (СПГ), передает агентство Блумберг.

"Катар отправил первую партию сжиженного природного газа через Ормузский пролив с тех пор, как один из его танкеров подвергся нападению на этом водном пути более трех недель назад"

- агентство

Судно, которое все это время с момента погрузки на экспортном терминале Рас-Лаффан в начале июля находилось в Персидском заливе, прошло через Ормузский пролив с включенным транспондером и сегодня утром вошло в Оманский залив, сообщает агентство со ссылкой на данные отслеживания судов, передает РИА Новости.

Пунктом назначения газового танкера указан Пакистан, сообщается в статье.

Ранее пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США попытался катарский танкер Al-Raqayat, но после неоднократных предупреждений он был атакован подразделениями КСИР, сообщала гостелерадиокомпания Ирана IRIB.