Рейсы в Сухум сделали отдых в Абхазии дешевле

В этом году спрос на туры в Абхазию отстает от прошлогоднего, в основном из-за ситуации с авиасообщением в Сочи. При этом туристы все больше интересуются перелетом в Сухум – такой отдых обходится дешевле.

Попасть в Абхазию туристы, предпочитающие самолет, могут двумя способами – прямым рейсом в Сухум или рейсом до Сочи. Перелеты в Сухум часто обходятся дешевле и выполняются стабильнее.

Спроса на отдых в Абхазии этим летом не достигает прошлогоднего уровня, по данным PEGAS Touristik, туры продаются на 19% хуже, чем летом 2025 года. Основная причина в ситуации с рейсами в Сочи.

Запущенные прямые рейсы в Сухум из ряда городов России не могут пока полностью восполнить выпавшие объемы перевозки. При этом многие туристы все чаще выбирают прямой перелет в Абхазию – это снимает вопросы с возможными ограничениями в работе аэропорта Сочи, а также позволяет сэкономить: в среднем туры с перелетом в Сухум обходятся россиянам на 8 тыс рублей дешевле, пишет АТОР.