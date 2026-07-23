Вестник Кавказа

Рейсы в Сухум сделали отдых в Абхазии дешевле

IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году спрос на туры в Абхазию отстает от прошлогоднего, в основном из-за ситуации с авиасообщением в Сочи. При этом туристы все больше интересуются перелетом в Сухум – такой отдых обходится дешевле.

Попасть в Абхазию туристы, предпочитающие самолет, могут двумя способами – прямым рейсом в Сухум или рейсом до Сочи. Перелеты в Сухум часто обходятся дешевле и выполняются стабильнее.

Спроса на отдых в Абхазии этим летом не достигает прошлогоднего уровня, по данным PEGAS Touristik, туры продаются на 19% хуже, чем летом 2025 года. Основная причина в ситуации с рейсами в Сочи.

Запущенные прямые рейсы в Сухум из ряда городов России не могут пока полностью восполнить выпавшие объемы перевозки. При этом многие туристы все чаще выбирают прямой перелет в Абхазию – это снимает вопросы с возможными ограничениями в работе аэропорта Сочи, а также позволяет сэкономить: в среднем туры с перелетом в Сухум обходятся россиянам на 8 тыс рублей дешевле, пишет АТОР.

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