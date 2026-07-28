Трамп выступил за новый законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп, комментируя новый законопроект об антироссийских санкциях, фактически одобрил эту инициативу.

Американский президент Дональд Трамп высказался в поддержку нового законопроекта об ужесточении рестрикций против России, который был разработан в Сенате Конгресса США.

Глава государства заявил, что, по его мнению, "положения по Ирану" должны быть включены "как пошлины, а не просто как санкции", и добавил, что эта деталь очень важна.

"Думаю, им (членам Конгресса – ред.) следует вставить это по России"

– Дональд Трамп

Кроме того, американский лидер выразил мнение, что аналогичные изменения надо сделать и по Ирану.