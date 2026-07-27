Вестник Кавказа

Иран отказался от совместного с Оманом управления Ормузским проливом

Персидский залив
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Тегеран отверг предложение Маската о совместном патрулировании Ормузского пролива. В Иране отметили, что у данной инициативы нет шансов на успех.

Иран не хочет управлять Ормузским проливом совместно с Оманом. Об этом рассказал неизвестный высокопоставленный иранский чиновник.

По данным агентства Reuters, Тегеран уже уведомил об этом Маскат.

"Тегеран отверг предложение Омана о совместном региональном управлении Ормузским проливом, заявив, что у этой инициативы нет шансов на успех"

– Reuters

Ранее агентство сообщило со ссылкой на источник в регионе Персидского залива, что Оман предложил Ирану сформировать совместный механизм управления Ормузом на основе добровольных взносов.

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