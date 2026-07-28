Вестник Кавказа

Лидеры трех стран Центральной Азии посетят "Игры будущего-2026" в Астане

Астана
© Фото: Игорь Лепёхин
Главы Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана посетят "Игры будущего-2026" в Астане. Мероприятие пройдет в ближайшие две недели.

Президенты Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана Шавкат Мирзиеев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон посетят столицу Казахстана, где пройдут "Игры будущего-2026". Спортивное событие будет проходить с 29 июля по 9 августа. 

Правоохранители Астаны переведены на усиленный режим для обеспечения безопасности и охраны общественного порядка. 

Отметим, что спортивное событие посвящено перспективному направлению – фиджитал-спорту. Это направление сочетает компьютерные игры с классическими спортивными активностями. Участники должны показать свои навыки в обеих ипостасях. В настоящее время активно развиваются фиджитал-футбол, баскетбол и единоборства.

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