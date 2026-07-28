Вестник Кавказа

В августе Flydubai нарастит число рейсов в Россию

Вид из самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Прямых рейсом между российскими городами и Дубаем станет больше в августе. Расширить полетную программу решила компания Flydubai.

Авиакомпания flydubai в следующем месяце будет чаще летать между Дубаем и городами России.

В планах перевозчика по четыре ежедневных рейса в Москву, по четыре еженедельных рейса в Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу, Самару, по пять еженедельных рейсов в Новосибирск. Кроме того на ежедневной основе будут осуществляться прямые рейсы между Дубаем и Екатеринбургом, Казанью, Минеральными Водами.

Частота полетов между Дубаем и Уфой увеличится до четырех рейсов в неделю со второй половины августа.

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