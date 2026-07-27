Тренер сборной Армении дал высокую оценку чемпионату мира в Баку

Главный тренер сборной Армении Гагик Хачатрян высоко оценил организацию чемпионата мира по борьбе U-17, проходящего в столице Азербайджана, отметив положительный настрой азербайджанских болельщиков.

Гагик Хачатрян, главный тренер сборной Армении по борьбе, дал высокую оценку организацию чемпионата мира по борьбе для спортсменов младше 17 лет U-17, проходящем в Баку, отметив: армянскую сборную в Азербайджане приняли очень хорошо.

"Я много лет работаю тренером, и нас далеко не везде так принимали. Здесь все четко налажено – координация, проведение соревнований, общий рабочий процесс"

- Гагик Хачатрян

Порадовали и болельщики – они проявили искреннюю доброжелательность, выступая за честную борьбу и принципы чистого спорта. Объективным и непредвзятым было и судейство, отметил главный тренер армянской сборной, передает Sputnik Азербайджан.

Чемпионат мира по борьбе в Баку среди спортсменов до 17 лет проходит на Национальной гимнастической арене с 27 июля по 2 августа. В нем участвуют около 700 юных борцов из более чем 60 стран.

Напомним, ранее мы писали о том, что участие в соревнованиях на территории Азербайджана впервые после Второй Карабахской войны в 2020 году примут и армянские спортсмены. Изначально Армения сомневалась в том, стоит ли юным армянским борцам участвовать в мировом первенстве в Баку, однако в конце концов решила отправить своих спортсменов соревнования в соседнюю республику. На чемпионате мира U17 Армения представлена 16 борцами.