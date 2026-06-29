В Ингушетии воссоздали черепицу для древнейшего храма

Древнейший христианский храм Тхаба-Ерды в Ингушетии получит воссозданную историческую черепицу, которую специалисты изготовили по найденным при раскопках фрагментам.

В Ингушетии специалисты проектной компании воссоздали старинную керамическую черепицу для покрытия древнейшего христианского храма Тхаба-Ерды. Об этом сообщили в проектном офисе "АСМ Групп".

По словам представителя компании, в офис уже доставили первые образцы покрытия для крыши. Новые изделия точно повторяют размеры найденных у памятника древних фрагментов, а на их тыльной стороне реставраторы восстановили историческую надпись.

Проект реставрации возобновился в 2023 году с привлечением фонда "Сафмар" и "АСМ Групп". Глава комитета госохраны объектов культурного наследия республики Тимирлан Кодзоев уточнил, что полномасштабные работы стартуют только после завершения раскопок, а пока согласованы лишь временные конструкции.

В ходе раскопок 2024-2025 годов специалисты выявили следы древнего поселения, остатки каменных полов и стен, а найденная серебряная монета подтвердила датировку памятника VIII веком. При этом план будущей реставрации придется существенно скорректировать из-за обнаруженного масштабного отсутствия фундамента под южной стеной.