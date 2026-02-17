В Чечне заработает индустриальный музей

В скором времени в Чечне будет создан индустриальный музей, который заработает на базе завода "Чеченцемент" - руководство республики уже поддержало новый проект.

Руководство завода "Чеченцемент" заявило о планах по созданию в Чечне индустриального музея. Проект прорабатывается совместно с министерством промышленности, торговли, топлива и энергетики региона, сообщил генеральный директор АО "Чеченцемент" Абдул-Хамид Байбетиров.

"Мы сейчас планируем с министерством промышленности реализовать такой интересный кейс на опыте мэрии Москвы и Агентства стратегических инициатив - это создание индустриального музея"

- Абдул-Хамид Байбетиров

Руководство республики уже поддержало реализацию этого интересного проекта, отметил гендиректор предприятия, передает портал "Это Кавказ".

Еще одно новшество, которое внедрят на предприятии – уже в сентябре на заводе откроется кафедра строительных материалов, которая будет готовить молодых специалистов, желающих попробовать себя в этом интересном деле, - добавил Абдул-Хамид Байбетиров.