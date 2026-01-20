Чечня продолжит активно развивать горные территории

Власти Чечни включили в план развития горных территорий и поддержки малого и среднего предпринимательства 87 инвестиционных проектов, на внедрение которых будет потрачено более 22 миллиардов рублей.

Власти Чечни в нынешнем году намерены и дальше интенсивно развивать горные территории республики – планом по их развитию предусмотрены сотни мероприятий, которые будут реализованы в сфере малого и среднего бизнеса в рамках инвестпроектов, сообщил по итогам совещания, посвященного вопросам социально-экономического развития, председатель правительства региона Магомед Даудов.

"Утвержден комплексный план по проведению 339 мероприятий, направленных на ускоренное развитие горных территорий и системную поддержку малого и среднего предпринимательства. Планируется реализация 87 инвестпроектов в различных сферах"

- Магомед Даудов

Основные из них затронут электроэнергетику, туризм и гостиничное дело, торговлю и общественное питание, а также животноводство – в целом в эти отрасли экономики будет инвестировано более 22 млрд рублей, передает ТАСС.

Отдельная статья бюджетных расходов - субсидии, гранты, льготные кредиты и займы, которые получат предприниматели, на эти цели власти региона направят более 1 млрд 200 млн рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что по итогам минувшего 2025 года Чечня стала одним из лидеров в реализации нацпроекта по инфраструктуре: в регионе активно развивается строительная отрасль, а главным драйвером роста на ближайшее шесть лет, как отметил вице-премьер, станет нацпроект "Инфраструктура для жизни", запущенный в минувшем году, отметил на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер Марат Хуснуллин.