Чечня активизирует дорожное строительство

Дороги Чечни становятся комфортнее и безопаснее: в ушедшем 2025 году в республике построили и отремонтировали 5 мостов и 13 дорог, работы на еще 25 дорожных объектах будут продолжены в наступившем 2026 году.

Чечня в минувшем 2025 году приросла 18 безопасными дорожными объектами, в том числе пятью мостами, сообщили в министерстве строительства региона.

"По итогам 2025 года в эксплуатацию введено 18 объектов: 5 мостов и 13 участков дорог. Из числа введенных Минавтодором объектов 12 реализованы в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни": 8 участков автодорог (47,6 км) и 4 моста (126 м)"

- Минстрой Чечни

В целом дорожники привели в порядок 43 объекта – это 9 мостов и 34 участка автодорог длиной более 166 км, что позволило привести в порядок 357 трасс общего пользования протяженностью более 3150 км, в том числе - 248 мостов и 22 железнодорожных переезда, передает портал "Это Кавказ".

Напомним, за минувший год Чечня получила в награду символический "Золотой каток" как один из регионов-лидеров по дорожному строительству в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

