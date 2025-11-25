Чечню назвали одним из лидеров нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

Одним из лидеров в реализации нацпроекта по инфраструктуре стала Чеченская Республика, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, подводя итоги года.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию заявил об активном росте строительной отрасли по итогам года. Одним из лидеров в инфраструктурном развитии стала Чечня, отметил Хуснуллин.

Главным драйвером роста на ближайшее шесть лет, как отметил вице-премьер, станет нацпроект "Инфраструктура для жизни", запущенный в текущем году.

По словам вице-премьера, цель нацпроекта — создать комфортные условия в регионах. Он сообщил, что прогнозируемый ввод жилья составит около 107 млн кв м, что позволило улучшить условия 3,8 млн семей, во многом благодаря льготной ипотеке.

Вице-премьер также назвал регионы, которые на сегодняшний день являются лидерами в реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В их число вошли Чеченская Республика, Татарстан, Бурятия, Якутия, Калужская и Саратовская области.