Чечня и Дагестан вошли в топ по суммарному коэффициенту рождаемости

Регионы Северного Кавказа попали в первую пятерку субъектов России по такому демографическому показателю, как суммарный коэффициент рождаемости.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Чечне и Дагестане оказался в числе самых высоких по всей России, показало исследование Института демографического развития, подготовленное на основе данных Росстата.

СКР показывает среднее число рождений у одной женщины за всю жизнь.

Первое место в рейтинге на осень текущего года занимает Чечня. Дагестан находится четвертом месте. В топ-3 также попали Республика Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкает первую пятерку Республика Алтай.

При этом положительный прирост СКР за год был зафиксирован лишь в ЯНАО.

Ниже всего суммарный коэффициент рождаемости в Ленинградской, Смоленской, Владимирской, Белгородской областях, а также в Мордовии.