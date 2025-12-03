Вестник Кавказа

Главы МИД Армении и Турции поговорили "на ногах" в Вене

© Фото: МИД Армении
Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан провели краткую беседу на полях 32-го Совета министров ОБСЕ в Вене.

Краткая встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана состоялась сегодня в Вене, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты побеседовали "на ногах" в ходе церемонии открытия 32-го Совета министров ОБСЕ.

"Во время официальной церемонии открытия 32-го Совета министров ОБСЕ министр Мирзоян провел беседы со своими коллегами из стран-участниц"

– МИД Армении

На одной из фотографий, опубликованных министерством, запечатлены общающиеся и улыбающиеся друг другу Мирзоян и Фидан.

Напомним, что очередное заседание Совета министров ОБСЕ проходит в Вене 4-5 декабря.

