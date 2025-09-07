Турция рассматривает возможность открытия границы с Арменией – СМИ

Власти Турции всерьез задумались об открытии сухопутной границы с Арменией. Она была закрыта более трех десятков лет назад.

Турция допускает открытие сухопутной границы с Арменией в ближайшие полгода. Об этом сообщают информированные источники.

Агентство Bloomberg отмечает, что этот шаг турецкого руководства поспособствует возрождению торговли на Кавказе.

В материале агентства также подчеркивается, что дипломатические прорыв в отношениях с Азербайджаном и открытие границы с Турцией с большой долей вероятности склонит чашу весов в пользу премьер-министра Армении Никола Пашиняна на ближайших выборах, которые состоятся летом 2026 года. В случае его победы Баку и Ереван смогут завершить работу над мирным соглашением, после чего Турция могла бы назначить посла в Армению и восстановить дипотношения, поведали источники.

Напомним, Турция закрыла границу с Арменией в 1993 году в знак солидарности с Азербайджаном в конфликте в Карабахе.