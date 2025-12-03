Курорт Архыз открывает горнолыжный сезон в предстоящие выходные

Власти карачаево-черкесского горнолыжного курорта "Архыз" объявили об открытии зимнего сезона катания в предстоящую субботу, 6 декабря, правда, пока на курорте будет работать лишь одна лыжная трасса.

"6 декабря открываем трассу "Горизонт", и вместе с этим - даем старт горнолыжного сезона 2025/2026 года. Трасса "Горизонт" на Северном склоне дает старт непрерывному зимнему катанию"

- пресс-служба курорта

Что касается других трасс курорта, открываться они будут по стечению множества факторов, и в первую очередь – по погоде: объявлять о датах открытия для катания новых трасс на курорте в администрации обещают за пару дней до их готовности, передает "Это Кавказ".

Службы горнолыжного курорта уже провели тестовое катание, но взяли паузу в ожидании благоприятных условий для подготовки трасс, чтобы не повторить прошлогоднюю ситуацию, когда в первых числах декабря во всех регионах Северного Кавказа стояла теплая погода.

Напомним, в туркластер Архыза входят две туристические деревни, 27 км современных трасс и девять канатных дорог. В 2025 году Архыз признан лучшим горнолыжным курортом страны.

Ранее мы писали о том, что открыть новый сезон катания на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии планируют после середины декабря, изменения в планы могут быть внесены только погодными условиями, рассказали в Минтуризма региона.