Хикмет Гаджиев и Армен Григорян встретятся в Дохе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретится с секретарем Совбеза Армении для обсуждения песпектив сотрудничества после подписания Вашингтонского соглашения.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проведет встречу с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, сообщили в пресс-службе армянского Совбеза.

Баку и Ереван обсудят достижение устойчивого азербайджано-армянского мира на полях "Доха форума", в ходе проведения дискуссии "Устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном: Вашингтонское соглашение и общее будущее".

Согласно информации, форум состоится в Катаре 5 декабря.

