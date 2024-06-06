Хикмет Гаджиев и Армен Григорян встретятся в Дохе

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретится с секретарем Совбеза Армении для обсуждения песпектив сотрудничества после подписания Вашингтонского соглашения.
Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проведет встречу с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, сообщили в пресс-службе армянского Совбеза.
Баку и Ереван обсудят достижение устойчивого азербайджано-армянского мира на полях "Доха форума", в ходе проведения дискуссии "Устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном: Вашингтонское соглашение и общее будущее".
Согласно информации, форум состоится в Катаре 5 декабря.