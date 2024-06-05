Вестник Кавказа

Армения и Азербайджан заключат мир до конца года?

Аналитик Марина Лагутина и политический аналитик Игорь Коротченко обсудили новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В интервью «Вестнику Кавказа» генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко высказал свое мнение о роли Азербайджана на мировом энергетическом рынке, о силах, противостоящих миру на Южном Кавказе, о перспективах заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также о российско-азербайджанских и армяно-азербайджанских отношениях.

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