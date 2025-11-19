Вестник Кавказа

Бочоришвили: Грузии важно сотрудничать с ОБСЕ

© Фото: Сайт МИД Грузии
Глава грузинского внешнеполитического ведомства встретилась с генсеком ОБСЕ и обсудила с ним актуальные вопросы безопасности Южного Кавказа.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, сообщили в пресс-службе грузинского МИД.

Встреча состоялась в ходе 32-го заседания Совета министров ОБСЕ, проходящего в эти дни в Вене.

Бочоришвили отметила, что Грузия является страной-участницей ОБСЕ и Тбилиси очень важно сотрудничать с организацией в этом формате.

В рамках встречи стороны обсудили безопасность и стабильность Грузии, а также актуальные вопросы для Южного Кавказа в целом.

Особое внимание было уделено роли ОБСЕ во всех процессах, происходящих в регионе.

 

