Брюссель не готов выслушать обоснованную позицию Тбилиси – МИД Грузии

В МИД Грузии раскритиковали решение ЕС о переносе заседания по вопросам прав человека на неопределенный срок и заявили о том, что это является нежеланием Евросоюза слышать мнение Тбилиси, передают СМИ

Грузинское внешнеполитическое ведомство дало ответ на принятое Брюсселем решение перенести диалог с Грузией по вопросам прав человека на неопределенный срок, пишут грузинские СМИ.

МИД Грузии раскритиковал это решение, заявив о том, что это проявление полного нежелания ЕС прислушиваться к грузинскому мнению.

"Служба внешних связей Европейского союза не была движима искренним желанием провести встречу и Брюссель не готов выслушать обоснованные позиции грузинской стороны, в том числе по тем вопросам, которые были использованы для приостановления политического диалога с Грузией"

– МИД Грузии

Напомним, что заседание ЕС с Грузией по вопросам прав человека было запланировано на 21 ноября текущего года в Брюсселе. На кануне представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер выступила с заявлением о том, что заседание переносится "из-за препятствий с грузинской стороны" на неопределенное количество времени.