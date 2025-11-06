Мака Бочоришвили упрекнула Еврокомиссию в пренебрежении экономикой

Публикация Еврокомиссией "Экономического отчета на осень 2025 года" вызвала реакцию властей Грузии. Евросоюз продолжает критиковать страну за отход от демократических ценностей, отмечая при этом экономический рост Грузии.

Глава министерства иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили прокомментировала непоследовательность ЕС в игнорировании экономического развития республики.

"Невежество – говорить, что экономический рост Грузии не важен для членства страны в ЕС"

– Мака Бочоришвили

Опубликованный 4 ноября отчет Генерального директората Евросоюза по вопросам расширения и Восточного соседства, указал на наметившийся отход Грузии от европейского вектора развития и снижение динамики процесса реформ, а также назвал страну лишь "номинальным" кандидатом в ЕС.

"Когда мы говорим о членстве в ЕС, именно экономическая мощь необходима стране для конкурентоспособности и проведения требуемых реформ"

– Мака Бочоришвили

Глава грузинского МИД отметила отказ Еврокомиссии оценивать экономику Грузии в докладе по расширению ЕС с параллельной публикацией "Экономического прогноза на осень 2025 года". Последний документ фиксирует ожидания сохранения высокого экономического роста Грузии, превысившего 7% в 2025 году, хоть и с возможностью его потенциального замедления до 5-5,5% в 2026 и 2027 годах.