Мака Бочоришвили упрекнула Еврокомиссию в пренебрежении экономикой

Глава министерства иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили прокомментировала непоследовательность ЕС в игнорировании экономического развития республики.
"Невежество – говорить, что экономический рост Грузии не важен для членства страны в ЕС"
– Мака Бочоришвили
Опубликованный 4 ноября отчет Генерального директората Евросоюза по вопросам расширения и Восточного соседства, указал на наметившийся отход Грузии от европейского вектора развития и снижение динамики процесса реформ, а также назвал страну лишь "номинальным" кандидатом в ЕС.
"Когда мы говорим о членстве в ЕС, именно экономическая мощь необходима стране для конкурентоспособности и проведения требуемых реформ"
– Мака Бочоришвили
Глава грузинского МИД отметила отказ Еврокомиссии оценивать экономику Грузии в докладе по расширению ЕС с параллельной публикацией "Экономического прогноза на осень 2025 года". Последний документ фиксирует ожидания сохранения высокого экономического роста Грузии, превысившего 7% в 2025 году, хоть и с возможностью его потенциального замедления до 5-5,5% в 2026 и 2027 годах.